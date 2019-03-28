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Прима: было мало стартов в сезоне, хотелось бы больше

Прима: было мало стартов в сезоне, хотелось бы больше
Другие / Биатлон

Биатлонист сборной Украины Артём Прима отметил, что в минувшем сезоне очень мало выступал из-за проблем со здоровьем, хотя хотел провести намного больше гонок.

«Не так много в этом году стартовал, было много пропусков. Были и болезни, и другие причины. Мало было стартов, хотелось бы больше, но так сложилась ситуация.
Мотивация у меня есть. В команде высокая конкуренция, будем работать», — приводит слова Примы интернет-портал «UA: Биатлон».

В последней гонке сезона Прима стал 49-м, а в общем зачёте Кубка мира занял 35-е место. Обладателем «Большого Хрустального глобуса» по итогам сезона стал норвежец Йоханнес Бё.

На этой неделе сборная Украины вернулась домой после окончания последнего этапа Кубка мира.

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