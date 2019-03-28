ISU откажется от ежегодного проведения конькобежного ЧМ в многоборье

В 2021 году не будут разыгрываться титулы чемпионов мира в классическом и спринтерском многоборье.

«Чемпионата мира в классическом и спринтерском многоборье не будет в 2021 году, он состоится в 2022-м, также в его программе и соревнования в командном спринте», — цитирует главу технического комитета по конькобежному спорту Международного союза конькобежцев (ISU) Александра Кибалко РИА «Новости».

Чемпионат мира в 2021 году, предварительно, пройдёт в Пекине и будет проводиться на отдельных дистанциях в олимпийском формате, включая командные гонки и масс-старты. Турнир будет тестовым перед Играми-2022.

Место проведения чемпионата мира — 2022 пока не определено. Чемпионаты мира в классическом многоборье ежегодно проводятся с 1947 года, а первый турнир состоялся в 1891 году.