Тренер Самарина: за всё время, что мы вместе, он написал мне пару стихотворений

Тренер российского фигуриста Александра Самарина Светлана Соколовская поделилась впечатлениями от работы со спортсменом.



«Среди всех моих спортсменов, больших и маленьких, Саша выделяется тем, что верит мне. До него у меня не было таких учеников, не было таких результатов, но, как тренер и ученик, мы с Сашей совпали. Ведь бывает, что и спортсмен, и тренер все такие талантливые, великие, но не случается совпадения, не приходят результаты. А у нас с Самариным такое совпадение изнутри. Я в него верю с закрытыми глазами, беспрекословно, кто бы мне что ни говорил. И, по-видимому, у него тоже что-то такое произошло — всё, что я говорю, он делает, исполняет, без всяких оговорок.



Саша никогда не будет кататься, как Дима Алиев, который от природы такой, как лёгкий и пластичный Миша Коляда. Саша — солдат. Даже по нутру. За всё время, что мы вместе, он написал мне пару стихотворений. И не то что «Я люблю вас», нет, а строгие, благодарные строки, от которых у меня слёзы на глаза наворачивались. Да, Саня не будет таким, как другие ребята. Но его козырь — сильная техническая составляющая, оценка. Саша не встанет в кораблик на пол-катка и не поднимет ногу, как Браун, и люди абсолютно правы, что у него этого нет. Но у Сани есть свои объективные плюсы и преимущества.



Он вообще без тренера не сможет. Когда я уезжаю, пишу ему план. И он работает чётко по плану. Он человек плановый. Он Самарин, не Нэтан Чен, который, будучи в Москве, я видела, самостоятельно работал. Сашка вообще из другой оперы. Он будет пахать, но при этом должен чётко понимать и знать, что ему надо делать. Саша больше спортсмен. Он человек дисциплины, честный, открытый, без обтекаемости, хитрости. Таких на самом деле не много. И я горжусь им. Он настоящий мужчина, в прямом смысле этого слова, без каких-либо творческих отклонений. Не знаю, хорошо это или плохо, но именно это качество мне нравится в нем», — цитирует Соколовскую официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

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