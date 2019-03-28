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Эстберг отрицает, что намеренно пропустила Йохауг на финише гонки преследования

Эстберг отрицает, что намеренно пропустила Йохауг на финише гонки преследования
Другие / Лыжный спорт

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг прокомментировала критику в свой адрес в связи с тем, что она якобы намеренно пропустила соотечественницу, Терезе Йохауг, на финише гонки преследования на финале Кубка мира в Квебеке. Гонку выиграла шведка Стина Нильссон, Йохауг стала второй, Эстберг — третьей.

Результат позволил Йохауг занять третье место в общем зачёте Кубка мира, обойдя финку Кристу Пярмякоски. Если бы Йохауг финишировала третьей, то в генеральной классификации она бы Пярмякоски не опередила. Эстберг выиграла общий зачёт.

«Узнала, что по итогам гонки преследования начались разные дискуссии. У меня есть два комментария по этому поводу. Во-первых, Терезе ​​сама добилась результата, я ей не помогала. Во-вторых, это немного забавно: когда мужчины работают вместе и помогают друг другу, вы называете это гениальным. Но если мы делаем подобное, то это якобы договорняк», — цитирует Эстберг VG.

Кирвесниеми: Эстберг даже не пыталась обойти Йохауг — это выглядело ужасно
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