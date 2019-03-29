Сливко: этот сезон меня много раз ставил на колени, но жизнь не заканчивается

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала выступление в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Она заняла 33-е место, совершив 5 промахов, 4 из которых — на «лёжке».



«Этот сезон меня уже много раз ставил на колени. Ну ничего – человеку не даются испытания кроме тех, которые он может пережить. Да, сегодня не получилась стрельба, но ещё есть гонки и жизнь не заканчивается.



Было много гонок, за которые я могу себя похвалить. И, конечно же, спасибо, мои любимые, что вы всегда со мной, несмотря ни на что. Я вас всех люблю», – написала Сливко в своём «инстаграме».

Чемпионкой России в спринте стала Екатерина Глазырина. Второй результат продемонстрировала Лариса Куклина, третье место заняла Светлана Миронова.