Роднина связала упадок мужского фигурного катания с Плющенко

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала неудачное выступление мужчин на чемпионате мира.

«Фигурное катание — такой вид спорта, что если у тебя талантливое тело, а с головой проблемы, то результата не будет. Мне кажется, что в своё время мы допустили какие-то системные ошибки, которые сказываются в последние годы. Связано это с Евгением Плющенко: мы его долго поднимали, осаживая других ребят, которые к этому психологически не были готовы: «Отобрался? Подождёшь – у нас есть Плющенко». Лидера, чемпиона надо растить, а ни в одном спортсмене после Плющенко я не замечала, что это растёт чемпион. Ведь его видно по глазам. То же самое могу сказать про пару Тарасова/Морозов – не чемпионы.

Не понимаю, получать такие деньги, столько тренироваться, да в каких условиях. Видно, не на тех ставим. Если бизнес неуспешный, то его надо закрывать или продавать. Спорт превращается в бизнес, ведь за пребывание в сборной платят достаточно большие деньги. Проще быть вторым-третьим номером и продержаться в сборной пару циклов, чем один или два года идти на какие-то сверхнагрузки и постараться прыгнуть выше головы», – сказала Роднина в интервью «Советскому спорту».