Джима: у нас немало медалей – и столько критики. Мне это чуть-чуть непонятно

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Юлия Джима рассказала, как реагирует на критику в адрес сборной.

«Сезон на сезон не попадает. К критике уже привыкли. Не считаю, что сезон плохой. Я говорю и за себя лично, и за команду. У нас медали везде: и на чемпионате мира, и на Европе, и на юниорском мире, на этапах Кубка мира. Пусть мы брали не количеством, а качеством.



Раньше радовались одной медали на Европе, а сейчас столько медалей – и столько критики. Мне это чуть-чуть непонятно. Да, разбаловали. Были у меня такие полосы, когда неважно себя чувствуешь. Я накануне сезона заболела. Если на первые три гонки меня хватило, то потом уже не тянула после болезни», – цитирует Джиму «Сегодня».

На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде Джима завоевала бронзу в эстафете.