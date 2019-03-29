Алимбекова: получит ли Стрельцов нагоняй за спринт? Уже кое-что высказала ему

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова оценил выступление своего возлюбленного Кирилла Стрельцова в спринте на чемпионате России в Тюмени. Он занял 26-е место.

«Получит Кирилл от нагоняй? Уже кое-что высказала ему. На самом деле, он сам всего строго оценивает своё выступление и расстраивается, если гонка не получилась. Ничего страшного, на одном спринте чемпионат не заканчивается. У него ещё будут шансы проявить себя.

Я вообще всегда получаю огромное удовольствие, когда нахожусь на этом стадионе. Даже в четверг, в рабочий день, на спринты приехали много болельщиков. Зрители были и на трибунах, и на трассе. Это здорово! Мне очень нравится быть в Тюмени на соревнованиях", — цитирует Алимбекову «Тюменская арена».

Победителем гонки стал Матвей Елисеев.



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