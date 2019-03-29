Носкова: главное, что Глазырина нашла силы вернуться

Олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова прокомментировала победу Екатерины Глазыриной в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Спортсменка вернулась к соревнованиям, отбыв дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.



«Очень приятно видеть её в такой форме. Главное, что Екатерина не потерялась во время перерыва, нашла силы и дух вернуться. И уже показывает хороший результат. Она справилась со стрельбой, а это всегда определяет многое. Плюс функционально Глазырина также выглядит хорошо», — цитирует Носкову «Тюменская арена».

Носкова также оценила выступление Александра Логинова, который завоевал серебро.



«Александр действительно здорово смотрится функционально. Стрельба, конечно, немного подкачала. На один промах меньше и он взял бы золото. Но в пасьюте у Логинова будут все шансы на победу. Будем надеяться, у него всё получится», — сказала Носкова.

Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону, Логинов — второй