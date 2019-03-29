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Носкова: главное, что Глазырина нашла силы вернуться

Носкова: главное, что Глазырина нашла силы вернуться
Другие / Биатлон

Олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова прокомментировала победу Екатерины Глазыриной в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. Спортсменка вернулась к соревнованиям, отбыв дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Очень приятно видеть её в такой форме. Главное, что Екатерина не потерялась во время перерыва, нашла силы и дух вернуться. И уже показывает хороший результат. Она справилась со стрельбой, а это всегда определяет многое. Плюс функционально Глазырина также выглядит хорошо», — цитирует Носкову «Тюменская арена».

Носкова также оценила выступление Александра Логинова, который завоевал серебро.

«Александр действительно здорово смотрится функционально. Стрельба, конечно, немного подкачала. На один промах меньше и он взял бы золото. Но в пасьюте у Логинова будут все шансы на победу. Будем надеяться, у него всё получится», — сказала Носкова.

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