Роднина: зачем на ЧР допустили маленьких девочек? Пощекотать нервы взрослым?

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина выступила против участия юниорок в соревнованиях взрослых спортсменов.

«Я всегда выступаю за то, чтобы чётко делать градацию в спорте. Чтобы мы понимали, чего мы хотим. Если идёт чемпионат России среди взрослых, то зачем там выступают юниорки? А мы везде устраиваем «универсиады». Давайте честно об этом говорить. У нас же на Универсиадах выступают члены сборных, которые борются со студентами. Но надо понимать, что есть возраст, уровень спортсменов, которые подходят именно под этот турнир. В наше время первые три номера сборных даже не думали о таких соревнованиях, как Универсиада. А сейчас что?



То же самое с чемпионатом России: зачем мы туда допустили маленьких девочек? Пощекотать нервы взрослым? Мне интересно посмотреть на этих девочек в 17 лет. Будут ли они всё ещё делать четверные? Потом: как показывает практика, сейчас недостаточно прыгать четверные, надо кататься интересно. А когда катается 14-летняя фигуристка, мне неинтересно. Если из них вырастут личности, будет здорово. И я хочу видеть соревнование личностей, а не техническое исполнение элементов.



Наверное, это прозвучит грубо, но ведь тренеры имеют очень скоропортящийся товар. Вспомните, пять лет назад вся страна с ума сходила от Липницкой. А мы сидели и думали: прыжочек низкий, фигурка худенькая, явно ничего не ест, начнёт расти и что будет? Девочка потом бросила коньки и смотреть на них не хочет. Кто за это ответит? И говорить, что она стала олимпийской чемпионкой, – этого мало. Всё-таки спорт предназначен для того, чтобы люди росли сильными и здоровыми и физически, и психологически. А не для того, чтобы «убивать» детей четверными. Не для того, чтобы убивать их мечту, их взгляды на жизнь. И это я говорю о тех, кто достиг результата. А сколько тех, которые не дошли! Потратили годы, силы, здоровье, недополучили образования… Соревноваться должны взрослые. А дети-чемпионы — это очень часто либо амбиции родителей, либо амбиции тренеров», — цитирует Роднину «Советский спорт».

На прошедшем чемпионате России по фигурному катанию в Саранске три первых места заняли юниорки — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная.