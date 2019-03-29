Тренер сборной Италии: перед сезоном мы не ставили цели выиграть КМ по биатлону

Тренер сборной Италии по биатлону Андреас Зингерле оценил выступление команды в сезона. В частности, обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала итальянка Доротея Вирер.

«Мы очень рады, что смогли завоевать столько медалей на чемпионате мира и выиграть «Большой хрустальный глобус» в женской части Кубка мира. Всё-таки мы не самая большая биатлонная страна. Доротея очень упорно работала последние несколько лет. Перед началом сезона мы не ставили цели, чтобы кто-то из девочек выиграл Кубок мира. Мы просто спокойно вели подготовку и выполняли все задачи, которые ставили перед собой в тренировочном процессе. Много тренировались – и в Италии, и в Германии, и в Австрии. Наши лидеры – Доротея и Лиза – очень целеустремленные спортсменки, которые никогда не отступают от своей цели и всегда хотят показать максимально высокие результаты. В жизни они подруги, но когда выходят на трассу, то каждая из них хочет быть лучшей, и это нормально. Думаю, то, что они тренировались вместе долгое время, также поспособствовало тому, что обе провели такой великолепный сезон!



Что касается мужчин, то быть в первой десятке – это отличный личный результат для Лукаса Хофера. Ну и командное 6-е место тоже неплохо, учитывая, что у нас фактически только двое сильных спортсмена в мужской сборной.



Чемпионат мира в Эстерсунде был лучшим для нашей команды за всё время! Даже несмотря на провал в спринте. Наверное, нашим спортсменам очень хотелось подтвердить свой высокий класс, и в тех гонках они немного перегорели. А то, что мы остались без медали в женской эстафете, объясняется тем, что мы вынуждены были выступать без Доро. Иногда просто не хватает одного сильного спортсмена… Но зато мы с лихвой отыгрались за эти неудачи в последний день чемпионата, завоевав две золотые медали, добавив их к тем, что ранее принесли в копилку нашей сборной участники смешанной эстафеты, сингл-микста, а также Лиза Витоцци, завоевавшая серебро в индивидуальной гонке», — цитирует Зингерле Biathlon.com.ua.

Зингерле — бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года в эстафете, четырёхкратный чемпион мира.