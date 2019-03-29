СБР ежемесячно доплачивает тренерскому штабу сборной 1,28 млн рублей

Союз биатлонистов России обнародовал бюджет на 2019 год. Предполагается, что доходная часть составит 128,05 млн рублей, расходы оценены в 116,24 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на полученный от СБР документ.



Основной доход организации приносит спонсорское соглашение с «Газпромом» — 50,85 млн рублей. От Международного союза биатлонистов получены 16,7 млн рублей, субсидия Министерства спорта РФ составляет 17 млн рублей.



Треть расходов составляет фонд оплаты труда (43,9 млн рублей), на втором месте — материально-техническое обеспечение сборных (39 млн рублей). На материально-техническую поддержку региональных федераций направлено 10,5 млн рублей.



СБР ежемесячно доплачивает специалистам тренерского штаба сборной 1,28 млн рублей. Поддержку получают главный тренер Анатолий Хованцев, старшие тренеры Виталий Норицын и Николай Большаков, 15 других тренеров команды, 14 специалистов, 5 врачей, 6 массажистов и 2 водителя. С учётом страховых отчислений СБР тратит на это 1,665 млн рублей ежемесячно.

В СБР пообещали за две недели представить открытый бюджет