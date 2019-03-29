Майгуров — единственный член правления СБР, получающий в организации зарплату

Двукратный призёр зимних Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров является единственным членом правления Союза биатлонистов России, получающим в организации зарплату, сообщает ТАСС со ссылкой на обнародованный СБР бюджет на 2019 год.
Фонд оплаты труда 17 сотрудников офиса СБР составляет 1,4 млн рублей в месяц. В их число входят исполнительный директор, его заместитель, финансовый директор, почётные вице-президенты, руководитель пресс-службы, главный бухгалтер.
В правление Союза биатлонистов России входят 11 человек, включая президента организации Владимира Драчёва.
Ранее стало известно, что СБР ежемесячно доплачивает специалистам тренерского штаба сборной 1,28 млн рублей.
СБР ежемесячно доплачивает тренерскому штабу сборной 1,28 млн рублей