Майгуров — единственный член правления СБР, получающий в организации зарплату

Двукратный призёр зимних Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров является единственным членом правления Союза биатлонистов России, получающим в организации зарплату, сообщает ТАСС со ссылкой на обнародованный СБР бюджет на 2019 год.



Фонд оплаты труда 17 сотрудников офиса СБР составляет 1,4 млн рублей в месяц. В их число входят исполнительный директор, его заместитель, финансовый директор, почётные вице-президенты, руководитель пресс-службы, главный бухгалтер.



В правление Союза биатлонистов России входят 11 человек, включая президента организации Владимира Драчёва.

Ранее стало известно, что СБР ежемесячно доплачивает специалистам тренерского штаба сборной 1,28 млн рублей.