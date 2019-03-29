В бюджете СБР на премии биатлонистам выделены 6 млн рублей

Расходы на премии российским биатлонистам за высокие результаты на международных соревнованиях в 2019 году составят 6 млн рублей. Эта сумма закреплена в обнародованном бюджете Союза биатлонистов России, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас будем заключать контракты со спортсменами, в них предусмотрены денежные вознаграждения за призовые места на международных стартах.

Командировочные при прошлом руководстве СБР составляли 36 млн рублей, а мы запланировали на этот год 4,4 млн. То есть расходы уменьшились в восемь раз. Президент СБР Владимир Драчёв, вице-президент Виктор Майгуров и я в командировки отправляются за свой счёт. Фонд оплаты труда уменьшился почти в два раза", — сказал исполнительный директор СБР Сергей Голиков.

Ранее стало известно, что двукратный призёр зимних Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров является единственным членом правления Союза биатлонистов России, получающим в организации зарплату. Специалистам тренерского штаба сборной СБР ежемесячно доплачивает 1,28 млн рублей.

Майгуров — единственный член правления СБР, получающий в организации зарплату