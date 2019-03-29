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РУСАДА устранило недостатки в работе, отмеченные в отчёте аудиторов ВАДА

РУСАДА устранило недостатки в работе, отмеченные в отчёте аудиторов ВАДА
Другие / Биатлон

Российское антидопинговое агентство сообщило, что Всемирное антидопинговое агентство отметило успешное выполнение РУСАДА работы по устранению недостатков, выявленных в ходе декабрьского аудита.

«28 марта Всемирное антидопинговое агентство подытожило деятельность РУСАДА по успешному выполнению пунктов, указанных в отчёте о корректирующих действиях, и направило в адрес руководства Российского антидопингового агентства соответствующее письмо. Также в тексте был отмечен успешный опыт использования РУСАДА большого числа лучших практик, которые поддерживают реализацию качественных антидопинговых программ», — сообщается на официальном сайте РУСАДА.

Аудит был проведён после восстановления РУСАДА в правах.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия всемирному антидопинговому кодексу.

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