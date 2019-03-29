Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

СБР назвал сумму, которую нужно выплатить для восстановления в правах в IBU

СБР назвал сумму, которую нужно выплатить для восстановления в правах в IBU
Другие / Биатлон

Первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов назвал сумму, которую организации следует заплатить для восстановления прав в Международном союзе биатлонистов. Следующее заседание рабочей группы IBU во вопросам восстановления прав СБР пройдёт в Москве 6 мая.

«По нашим прикидкам, должно хватить 50-60 тысяч евро. Эта сумма состоит из двух частей: первая — это долги спортсменов, в том числе наказанной за допинг Екатерины Глазыриной, вторая — это денежные претензии непосредственно к нам. Будем гасить из тех средств, которые IBU должен нам перевести за прошлый сезон. Попросили их оставить эту часть у себя, хотя окончательная цифра ещё не сформирована», — приводит слова Нуждова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Глазырина, отбывшая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, должна вернуть IBU € 31 тыс. призовых.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговыми нарушения российских спортсменов.

Майгуров — единственный член правления СБР, получающий в организации зарплату
СБР ежемесячно доплачивает тренерскому штабу сборной 1,28 млн рублей
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент