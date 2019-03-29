СБР назвал сумму, которую нужно выплатить для восстановления в правах в IBU

Первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов назвал сумму, которую организации следует заплатить для восстановления прав в Международном союзе биатлонистов. Следующее заседание рабочей группы IBU во вопросам восстановления прав СБР пройдёт в Москве 6 мая.



«По нашим прикидкам, должно хватить 50-60 тысяч евро. Эта сумма состоит из двух частей: первая — это долги спортсменов, в том числе наказанной за допинг Екатерины Глазыриной, вторая — это денежные претензии непосредственно к нам. Будем гасить из тех средств, которые IBU должен нам перевести за прошлый сезон. Попросили их оставить эту часть у себя, хотя окончательная цифра ещё не сформирована», — приводит слова Нуждова ТАСС.



Ранее сообщалось, что Глазырина, отбывшая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, должна вернуть IBU € 31 тыс. призовых.



СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговыми нарушения российских спортсменов.

Майгуров — единственный член правления СБР, получающий в организации зарплату