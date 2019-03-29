Нуждов: в 2020 году надеемся увеличить доходы СБР до 200 млн рублей

Ппервый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов рассказал о работе по увеличению доходной части бюджета организации. В обнародованном СБР бюджете сообщается, что в 2019 году запланированная доходная часть составит 128,05 млн рублей.



«Мы работаем над увеличением доходной части, идут переговоры с рядом компаний. Сейчас у нас 128 млн, надеемся довести эту цифру в следующем году до 200 млн. Хотелось бы больше помощи оказывать тренерам, не самые высокие у них зарплаты.

Мы хотели заключить договор с компанией, которая не является букмекерской конторой. Нам его IBU не согласовывает. До сих пор мы находимся в стадии переписки. Мы всё-таки заключили договор с компанией, по которому будем получать по 15 млн рублей в год без размещения логотипа на международных соревнованиях", — цитирует Нуждова ТАСС.

СБР ежемесячно доплачивает тренерскому штабу сборной 1,28 млн рублей