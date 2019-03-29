Чен вошёл в состав сборной США на командный ЧМ по фигурному катанию

Стал известен состав сборной США на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдёт в Фукуоке (Япония) с 11 по 14 апреля, сообщает AP. В частности, в заявку вошли чемпион мира 2019 года Нэйтан Чен и бронзовый призёр Винсент Чжоу.



Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония

Состав сборной США

Мужчины: Нэйтан Чен, Винсент Чжоу.

Женщины: Мэрайя Белл, Бради Теннелл.

Танцевальная пара: Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью.

Спортивная пара: Эшли Кэйн/Тимоти ЛеДюк.

В турнире помимо сборной США примут участие команды России, Японии, Франции, Италии и Канады.

За первое место в каждом виде программы команда-победитель наберёт 12 очков, за второй результат фигурист получит 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться путём суммирования результатов в отдельных видах программы.