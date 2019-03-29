Голиков: Прохоров щедро выделял средства СБР, и они щедро разбазаривались

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков сообщил, что во времена, когда главой СБР был Михаил Прохоров, средства организации расходовались нерационально. Сегодня, 29 марта, СБР обнародовал бюджет на 2019 год.

Прохоров возглавлял СБР с 2008 по 2014 год.

«Да, сейчас мы сократили расходы на командировки в восемь раз. Но во времена Прохорова суммы были ещё больше. Прохоров щедро выделял средства, и так же щедро они разбазаривались.



Я достаточно состоятельный человек и раньше ездил на биатлон в качестве болельщика. И когда заходил в вип-палатку, то два стола по 12 мест были заняты представителями российской делегации. Сейчас я был на этапе в Антерсельве и встретил только Виктора Майгурова и ещё одного коллегу, который тоже ездит за свой счёт», — цитирует Голикова ТАСС.

Майгуров — единственный член правления СБР, получающий в организации зарплату