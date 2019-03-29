Авербух: сейчас девочки начали прыгать то, что мальчики прыгают уже 30 лет

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух оценил прогресс в женском фигурном катании.

«Женское одиночное катание всегда отставало от мужского лет на 20, но девчонки догоняли. Это нормально, они всегда чуть позже идут. Алексей Урманов на Олимпиаде 1992 года выполнил четверной тулуп. Наши девочки запрыгали четверные только в 2017-2018 годах. Женское катание догоняет, так было всегда.



Сейчас девочки начали прыгать то, что мальчики прыгают уже 30 лет. Женщины антропометрически уступают мужчинам. Лидеры мужского катания сейчас демонстрируют все пять четверных прыжков, в женском – пока тулуп, сальхов. Это обычная эволюция фигурного катания», – сказал Авербух в эфире «Эха Москвы».