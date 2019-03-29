Азербайджанский тяжелоатлет лишён бронзы Игр-2012 из-за допинга

Азербайджанский тяжелоатлет Валентин Христов лишён бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета. На Играх-2012 спортсмен выступал в весовой категории до 56 кг.

Бронзовая награда перейдёт представителю Вьетнама Трану Ле Куок Тоану.

В 2012 и 2015 годах Валентин Христов завоевал титул чемпиона Европы по тяжёлой атлетике. В 2011 году он стал бронзовым призёром чемпионата мира.

В нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Лондоне также были уличены два белорусских спортсмена — метательница молота Алёна Матошка и бегун Анис Ананенко.



Спортсмены имеют право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде или в дисциплинарной комиссии МОК.