Ростовцев: за Логиновым и Юрловой-Перхт у нас пропасть. Реально пропасть

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев рассказал о вещах, которые огорчили его в нынешнем биатлонном сезоне.

«За Логиновым и Юрловой-Перхт у нас пропасть. Реально пропасть. Также огорчило, что те спортсменки, которые готовились в основной женской команде по планам Анатолия Хованцева, абсолютно ничего не показали по ходу сезона. Впрочем, как и пацаны, за исключением Логинова. Ровным счётом ничего. А третье – взаимоотношения в команде. С точки зрения организации процесса в СБР много допущенных ляпов. И отсутствие единства в биатлонной среде. То один скандал, то второй, то третий.

Мне бросается в глаза, хотя я и получаю информацию в основном через СМИ, поведение тренеров. Нельзя буквально топить своих же спортсменов какими-то необдуманными высказываниями. Тем самым создаются неприятные прецеденты – это подхватывают журналисты, создаётся дополнительное давление, эмоциональное напряжение в команде. На мой взгляд, так делать нельзя. Нужно поддерживать спортсменов, а не сваливать на них вину за неудачные выступления при каждом удобном случае", — цитирует Ростовцева «Команда России».

В Кубке наций мужская и женская сборные России заняли четвёртое место.