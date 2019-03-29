Зингерле: главные каналы Италии биатлон не транслируют

Тренер Андреас Зингерле сообщил, что в Италии биатлон не пользуется большой популярностью, несмотря на успехи спортсменов из этой страны на международной арене. В частности, в нынешнем сезоне итальянка Доротея Вирер стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».

«Это проблема существует уже давно. Да, зимние виды спорта у нас культивируются только на севере страны, поэтому только там они хоть как-то популярны. Но даже там на первом месте горные и беговые лыжи. Именно они и транслируются по телевидению. Наш же вид спорта главные каналы Италии, во главе с RAI, не транслируют. Не знаю, почему так происходит, но боюсь, что даже эта победа Вирер мало что изменит. Конечно, если бы биатлон показывали у нас в стране, то это добавило бы ему популярности. Может, хотя бы для чемпионата мира в Антхольце в следующем году сделают исключение?» — цитирует тренера сборной Италии Biathlon.com.ua.

Зингерле — бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года в эстафете, четырёхкратный чемпион мира.