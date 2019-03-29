Ростовцев: Павлова признана лучшим новичком? А что такого она сделала?

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев сравнил нынешнего лидера сборной России Александра Логинова и Антона Шипулин, который завершил карьеру в декабре 2018 года.



«По своему характеру Саша совершенно другой человек, нежели Антон. Другой темперамент, другое поведение. У него своё место, своё имя, и дай бог, свой путь. Сравнивать их, говорить что кто-то лучше, кто-то хуже, некорректно. Логинов – это Логинов, а не второй Шипулин. И у него в сборной свое место, а не то, которое освободилось от Антона.

Логинов неуютно себя чувствовал в контактных гонках? В принципе, после удачного выступления всегда происходит выплеск эмоций, некоторое опустошение – в общем, дополнительная психологическая нагрузка. Поэтому речь здесь больше о стабильности. Не о том, что не получаются контактные гонки, а о том, что Саше нужно повышать стабильность. Здорово, что он сейчас второй человек в современном мировом биатлоне, но ошибки, которые Логинов допускает, например, на огневых рубежах, нужно устранять. Тогда он будет ещё более конкурентоспособен", — цитирует Ростовцева «Команда России».

Павел также прокомментировал получение Евгенией Павловой награды лучшего новичка сезона.

«А что такого Павлова сделала? Хорошо пробежала два старта в начале сезона? А дальше что, были у неё выступления, за которые можно было порадоваться? Что-то я не особо заметил. Может, среди новичков она, конечно, и лучшая. Но мне кажется, Жене ещё надо много работать и тренироваться», — сказал Ростовцев.

