Представлен предварительный календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/20

Официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал предварительный календарь Кубка мира сезона-2019/20.

Биатлон. Календарь Кубка мира—2019/20

Первый этап

1-8 декабря — Эстерсунд, Швеция.

Второй этап

12-15 декабря — Хохфильцен, Австрия.



Третий этап

16-22 декабря — Анси, Франция.

Четвёртый этап

6-12 января — Оберхоф, Германия.

Пятый этап

13-19 января — Рупольдинг, Германия.

Шестой этап

20-26 января — Поклюка, Словения.

Седьмой этап

2-8 марта — Нове-Место, Чехия.

Восьмой этап

9-15 марта — Контиолахти, Финляндия.

Девятый этап

16-22 марта — Хольменколлен, Норвегия.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Антхольце (Италия) 12-23 февраля 2020 года. Чемпионат мира по летнему биатлону состоится в Раубичах (Беларусь) 21-25 августа 2019 года.

Чемпионат Европы пройдёт в Отепя (Эстония) 25 февраля — 1 марта 2020 года.