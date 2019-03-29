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Представлен предварительный календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/20

Представлен предварительный календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/20
Другие / Биатлон

Официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал предварительный календарь Кубка мира сезона-2019/20.

Биатлон. Календарь Кубка мира—2019/20
Первый этап
1-8 декабря — Эстерсунд, Швеция.

Второй этап
12-15 декабря — Хохфильцен, Австрия.

Третий этап
16-22 декабря — Анси, Франция.

Четвёртый этап
6-12 января — Оберхоф, Германия.

Пятый этап
13-19 января — Рупольдинг, Германия.

Шестой этап
20-26 января — Поклюка, Словения.

Седьмой этап
2-8 марта — Нове-Место, Чехия.

Восьмой этап
9-15 марта — Контиолахти, Финляндия.

Девятый этап
16-22 марта — Хольменколлен, Норвегия.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Антхольце (Италия) 12-23 февраля 2020 года. Чемпионат мира по летнему биатлону состоится в Раубичах (Беларусь) 21-25 августа 2019 года.

Чемпионат Европы пройдёт в Отепя (Эстония) 25 февраля — 1 марта 2020 года.

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