Фенне выиграла индивидуальнкую гонку на чемпионате Норвегии по биатлону

Биатлонистка Хильде Фенне выиграла индивидуальную гонку в рамках чемпионата Норвегии в Оле. Второе место заняла Тонье Мари Шельстадос. Третий результат продемонстрировала Юни Арнеклейв.

Биатлон. Чемпионат Норвегии. Ол

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Хильде Фенне – 51.07,8 (1+3+2+0).

2. Тонье Мари Шельстадос – +37,2 (0+2+1+2).

3. Юни Арнеклейв – +2.21,1 (0+1+1+3).

6. Текла Брун-Ли – +3.05,0 (1+2+1+2)...

12. Ингрид Ландмарк Тандреволд – +6.01,7 (0+5+3+3).

13. Тириль Экхофф – +6.11,6 (3+1+3+3)...

17. Марте Рёйселанд – +7.22,5 (2+0+2+5).

В общем зачёте завершившегося Кубка мира лучшая из представительниц Норвегии, Марте Рёйселанд, заняла четвёртое место. В женском Кубке наций сборная Норвегии стала первой.