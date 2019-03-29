Йоханнес Бё стал 4-м в индивидуальной гонке на чемпионате Норвегии по биатлону

Синдре Петтерсен выиграл индивидуальную гонку в рамках чемпионата Норвегии по биатлону в Оле. Второй результат продемонстрировал Тарьей Бё. Тройку призёров замкнул Эрленд Бьонтегорд.
Биатлон. Чемпионат Норвегии. Ол
Индивидуальная гонка. Мужчины
1. Синдре Петтерсен – 51.39,0 (1+1+0+0).
2. Тарьей Бё – +31,0 (0+1+0+1).
3. Эрленд Бьонтегорд – +1.17,0 (0+2+0+1).
4. Йоханнес Бё – +1.54,0 (3+0+1+0).
5. Ларс Хельге Биркеланд – +2.09,0 (1+0+1+2).
9. Хенрик Л’Абе-Лунд – +3.24,0 (1+2+1+0)...
16. Йоханнес Дале – +5.03,0 (0+1+1+3)...
30. Ветле Шоста Кристиансен – +8.20,0 (3+1+1+3).
Йоханнес Бё победил в общем зачёте Кубка мира сезона-2018/19.
Победительницей женской индивидуальной гонки на чемпионате Норвегии стала Хильде Фенне.
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