С. Фуркад и К. Шевалье выиграл сингл-микст в чемпионате Франции

Чемпион мира—2009 Симон Фуркад и младшая сестра Анаис Шевалье Клоэ стали победителями чемпионата Франции по биатлону в сингл-миксте. Второе место заняли Жюлия Симон и Юго Риваль, Селия Эмонье и Себастья Маон расположились на третьем месте.



Чемпионат Франции. Мерибель. Сингл-микст



1. Симон Фуркад, Клоэ Шевалье

2. Жюлия Симон, Уго Риваль

3. Селия Эмонье, Себастьян Маон



Напомним, 34-летний Симон Фуркад заявил о скором завершении профессиональной карьеры.

Ранее француженка Жюстин Бреза заняла призовое место на чемпионате Европы среди таможенников.