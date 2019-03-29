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С. Фуркад и К. Шевалье выиграл сингл-микст в чемпионате Франции

С. Фуркад и К. Шевалье выиграл сингл-микст в чемпионате Франции
Другие / Биатлон

Чемпион мира—2009 Симон Фуркад и младшая сестра Анаис Шевалье Клоэ стали победителями чемпионата Франции по биатлону в сингл-миксте. Второе место заняли Жюлия Симон и Юго Риваль, Селия Эмонье и Себастья Маон расположились на третьем месте.

Чемпионат Франции. Мерибель. Сингл-микст

1. Симон Фуркад, Клоэ Шевалье
2. Жюлия Симон, Уго Риваль
3. Селия Эмонье, Себастьян Маон

Напомним, 34-летний Симон Фуркад заявил о скором завершении профессиональной карьеры.

Ранее француженка Жюстин Бреза заняла призовое место на чемпионате Европы среди таможенников.

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