С. Фуркад и К. Шевалье выиграл сингл-микст в чемпионате Франции

Чемпион мира—2009 Симон Фуркад и младшая сестра Анаис Шевалье Клоэ стали победителями чемпионата Франции по биатлону в сингл-миксте. Второе место заняли Жюлия Симон и Юго Риваль, Селия Эмонье и Себастья Маон расположились на третьем месте.
Чемпионат Франции. Мерибель. Сингл-микст
1. Симон Фуркад, Клоэ Шевалье
2. Жюлия Симон, Уго Риваль
3. Селия Эмонье, Себастьян Маон
Напомним, 34-летний Симон Фуркад заявил о скором завершении профессиональной карьеры.
Ранее француженка Жюстин Бреза заняла призовое место на чемпионате Европы среди таможенников.