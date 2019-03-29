Гуляев покинул пост руководителя департамента спорта Москвы

Мэрия Москвы освободила от занимаемой должности руководителя спортивного департамента столицы Николая Гуляева. Стало известно и имя преемника Гуляева – его заменил бывший заместитель Алексей Кондаранцев.



«Освободить Гуляева Николая Алексеевича от замещаемой должности руководителя департамента спорта города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», – говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Гуляев руководил департаментом спорта и туризма Москвы в период с 2016 по 2018 год. С 21 сентября 2018 года он был назначен руководителем столичного департамента спорта.