Сотникова: когда-нибудь у Медведевой будет решение – поговорить с Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Игр-2014 Аделина Сотникова сравнила свой уход в 2017 году от Елены Буяновой с уходом Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе.

«Мы продолжаем общаться, всё хорошо. Был момент (ни для кого не секрет), когда я ушла от Елены Германовны. Сейчас начинаю понимать как взрослый человек, что тогда мне не хватило внимания, как раньше. Раньше Елена Германовна возилась со мной, как с дочкой. А потом бац – меня везде приглашают, я начала отдаляться. Елена Германовна брала других спортсменов, потому что у меня травма, я не могла делать всё и сразу. Видимо, из-за этого я начала просто ревновать. Думаю, всё, меня уже все забыли, меня не хотят видеть – я себя накрутила.

Не очень красиво получилось, как я это сделала, хотя не так всё продумывала. Отправила СМС после ЧМ. Я уже пробовала кататься у Жени (Плющенко. — Прим. «Чемпионата») и не хотела, чтобы она из других уст узнала, что я где-то катаюсь. Это было бы втройне больнее.

Это было моё первое в жизни решение, когда я ни с кем ни советовалась – ни с мамой, ни с папой, ни с подругами, ни с кем не хотела. Думала: решу сама. Решила… Почему было не позвонить? Не знаю. Когда человек дорог и ты боишься сделать больно, то делаешь необдуманные поступки. И в результате делаешь ещё больнее. Я отправила СМС, написала: «Елена Германовна, я вас жду по приезде, я к вам приеду поговорить». Сейчас мне смешно, потому что у нас наладились отношения, мы тепло друг с другом общаемся. А на тот момент я была человеком, который хотел большего, но не получил.

Я не знаю, какие были отношения между Тутберидзе и Медведевой. По соревнованиям всё очень дружелюбно. Я не знаю, какой у них был конфликт, я в это не влезаю, это не моё дело и не моё право. Может быть, что-то похожее.

Осенью 2018 года я позвонила Елене Германовне – она удивилась. Но ответила вообще как ни в чём не бывало. Когда всё хорошо, она меня называет Аделёк. И она такая: «Да, Аделёк!» И у меня камень с души, сразу слезы, потому что если Аделёк, значит всё хорошо. Поговорили по телефону, потом приехала. Это самое правильное решение и поступок, я счастлива, что это сделала. Может, когда-нибудь у Жени (Медведевой. — Прим. «Чемпионата») будет такое же решение – просто поговорить. Тренер на то и тренер, он и принимает, и отпускает. Берёт новых, тоже отпускает. Неблагодарная работа. Ты привыкаешь, привязываешься, помогаешь, а потом что-то не нравится спортсмену, и самое простое – взять и уйти. Моё самое правильное решение и поступок — что я помирилась с самым дорогим мне человеком, Еленой Германовной», — сказала Сотникова в шоу COMMANDOS.