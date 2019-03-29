Фигуристка Сотникова: я не сказала всем «пока» в спорте

Олимпийская чемпионка Игр-2014 Аделина Сотникова рассказала о своём отношении к усложнению женского фигурного катания и возможном возобновлении карьеры.

«Мне нравится, что наш спорт развивается. Но он сейчас как-то очень сильно начал развиваться в плане прыжковой части. Это, может быть, классно, но что будет к 18 годам? Никто не знает. Никто не застрахован от травм. Может, для девочек, которые эти прыжки отработали, четверные — это не too much. Но не умею я эти четверные.

Лизка (Туктамышева. – Прим. «Чемпионата») прыгает тройной аксель, а я думаю: блин, как она это делает? Молодец, выучила. Ничего не помешало ей это сделать. У неё классная техника, у меня больше не техника, а силовой прыжок. Но я не сказала всем «пока» в спорте. Я не понимаю, что мне хочется в жизни, хочется ли возвращаться в колею, где сейчас монстры – в прямом смысле этого слова. Либо всё-таки сказать «прощай».

Слова Плющенко о том, что мне надо закончить карьеру и кататься в шоу? Где-то обиделась на него, он не проговорил это со мной. Я подумала: как так? Но у нас был разговор летом по этому поводу, что нужно понять, что делать дальше: либо мы идём по спортивной колее, либо по шоу. Я тогда была не в форме в плане весовой категории – очень сильно прибавила после мучений с ногой и из-за стрессов. Я не могла делать ту работу, которую делаю для спорта. Сказала: «Жень, дай мне время немножечко, я постараюсь вернуться в форму, чтобы идти хотя бы по российским соревнованиям – чтобы почувствовать спортивную энергетику».

Хочется почувствовать этот драйв, эту борьбу с самой собой. Но понимаю, что если выходить, то быть лучшей, потому что ушла на высшей планке. Сложно и страшно. Скучаю по спорту и соревнованиям. На шоу тоже волнуешься, но нет того драйва, который получаешь на соревнованиях. Бороться, доказывать, что ты лучший, несмотря на падения и другие препятствия в жизни. Не хватает чего-то», — сказала Сотникова в шоу COMMANDOS.