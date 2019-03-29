Олимпийский чемпион Ханю пропустит два-три месяца из-за травмы

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании японец Юдзуру Ханю пропустит два-три месяца из-за лечения травмы лодыжки, сообщает Japan Times со ссылкой на Федерацию фигурного катания Японии.

Травму связок лодыжки и сухожилия фигурист получил ещё четыре месяца назад, на этапе Гран-при в Москве, который выиграл. Из-за травмы Ханю был вынужден пропустить Финал Гран-при в Ванкувере. Однако фигурист сумел подготовиться к чемпионату мира в Сайтаме (Япония), где завоевал серебро.



Ранее стало известно, что Ханю не до конца восстановился от травмы и пропустит командный чемпионат мира, который пройдёт с 11 по 14 апреля в Японии. 24-летний фигурист всё ещё страдает от пульсирующей боли и воспаления в суставе, а на домашнем первенстве планеты выступал на болеутоляющих.