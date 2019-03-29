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М. Фуркад рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры

М. Фуркад рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры
Другие / Биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион из Франции Мартен Фуркад прокомментировал возможное завершение профессиональной карьеры.

«Завершение карьеры? Сейчас я не буду принимать поспешные решения. Ранее я уже говорил, что приму решение по этому поводу после чемпионата мира в Антхольце, который пройдёт в 2020 году. Моё мнение не изменилось даже после не самого неудачного сезона.

Чемпионат мира в Антхольце станет поворотным моментом в моей карьере. Сейчас мне очень непросто строить планы на будущее – как в позитивном, так и в негативном ключе», – цитирует Фуркада RMC Sport.

Напомним, 11-кратный чемпион мира не завоевал ни одной медали на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). В общем зачёте Кубка мира 30-летний француз финишировал на 12-й строчке.

Ранее о завершении профессиональной карьеры заявил старший брат Мартена Симон.

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