Аввакумова: в это время ещё не планировала, что вернусь к спорту

Призёр и победитель этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова подвела итоги своего необычного сезона. В октябре 2018 года Аввакумова сообщила о пропуске сезона, но январе несколько раз не слишком успешно выступила на этапах Кубка мира. Накануне Ирина завершила сезон победой на чемпионате России в Чайковском.

«Обычно, в это время я подвожу итоги уходящего сезона, но не в этом году. Этот сезон для меня начался позже, хотя изначально, в это время я ещё не планировала, что вернусь к спорту, но, по моим меркам, по меркам моей формы, всё очень неплохо получилось. Спасибо девочкам, что, несмотря ни на что, приняли меня обратно, и тренерскому штабу, в том числе спасибо Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, за то доверие, которые у них есть ко мне, спасибо ГБУ ЦСП ОВС МО за то, сколько они мне дали, что делают и, я надеюсь, продолжат делать. И спасибо команде — без вас, мой чемпионат не был бы завершён! Да и вообще спасибо всем, кто продолжает верить в меня и следить. Но и всё же мой месяц сезона закончен, всех люблю, всем спасибо, все могут отдыхать», — написала Аввакумова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Ирины Аввакумовой.