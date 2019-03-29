Загитова — о золоте ЧМ-2019: спала и видела — мне это нужно!

Фигуристка Алина Загитова объяснила, почему победа на чемпионате мира — 2019 для неё дороже золотой олимпийской медали Игр-2018.

«На Олимпиаде я ещё не понимала всей серьёзности происходящего и не знала, насколько трудно мне придётся потом. В олимпийском сезоне у меня не было проблем с прыжками. Я просто выходила на лёд, делала их, и всё шло легко. А вот после Олимпиады этот сезон получился сложным. Я уже не побеждала всё время, хотя была в призёрах, кроме чемпионата России, который морально меня немного подкосил. Потом подзабыла как-то об этом, собралась и начала тренироваться. Но тренировки были не самые лучшие, что-то не получалось, то одно, то другое, и это заставляло меня нервничать. Когда на тренировке делаешь чистые прокаты, каждый день, без каких-либо проблем, то и на старт выходишь уверенно. А когда есть трудности с прыжками, что-то не получается, то, естественно, начинаешь думать об ошибках, а это не очень хорошо. Надо уметь отключаться от таких мыслей.

Жизнь и спорт – разные вещи. В спорте нужна спортивная злость. Мне этого как раз и не хватало в этом сезоне на некоторых соревнованиях. Я выходила, и мне ничего не хотелось делать. Просто повернуться и идти отдыхать. А на этом чемпионате мира у меня впервые в сезоне появился спортивный азарт, что немаловажно, что должно быть на старте. У меня на Олимпиаде было такое же настроение. Я знала: мне это нужно, я близка к своей цели, и мне надо добиться её. И сейчас, в Сайтаме, было ровно такое же состояние. Спала и видела: мне это нужно! У меня даже был сон, не буду говорить какой, но всё сложилось, всё получилось», — приводит слова Загитовой пресс-служба ФФККР.