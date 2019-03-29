Изменены даты начала дисквалификации украинских легкоатлеток Земляк и Повх

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение изменить даты, с которых отсчитываются дисквалификации украинских легкоатлеток Ольги Земляк и Олеси Повх.



Напомним, девушки были отстранены от соревнований Федерацией лёгкой атлетики Украины (ФЛАУ) в марте 2018 года. Земляк получила восьмилетнюю дисквалификацию, Повх – четырёхлетнюю. Изначально отсчёт начала отстранения был назначен на 3 августа 2017 года.



По итогам слушаний по апелляциям легкоатлеток, CAS изменил дату отсчёта – теперь дисквалификация Земляк начинается 5 июля 2016 года, а Повх – 15 июня 2016 года. Эти даты – моменты взятия положительных допинг-проб у спортсменок.

Земляк является чемпионкой Европы-2012 в эстафете 4х400 м. Повх – бронзовый призёр Олимпиады – 2012 в эстафете 4х100 м.