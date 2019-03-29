Загитова: мыслей уйти из спорта после Игр не было, хотела кататься ещё лучше

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что не собиралась уходить после победы на Играх, несмотря на все негативные комментарии в соцсетях.

«Уйти из спорта? Нет. Таких мыслей не было. Я хотела продолжать – продолжать кататься, и делать это ещё лучше. Но не думала, что это будет так сложно, и когда начались проблемы с прыжками, то поняла всю серьёзность, что мне предстоит очень много работы.

Насколько задевали рассуждения, что Загитова случайно выиграла Олимпиаду? Не понимаю таких людей. Раньше меня это сильно огорчало, а сейчас смотрю гораздо спокойнее. Чтобы разозлить себя перед произвольной программой на чемпионате, даже прочитала несколько комментариев, где писали, что у Загитовой в этом сезоне нет ни одного титула, что она не сможет собраться в Японии, потому что провалила прошлый чемпионат мира. И это меня завело. Наверное, и помогло хорошо прокатать программу», — приводит слова Загитовой пресс-служба ФФККР.