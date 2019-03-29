Гандболистка Вяхирева признана лучшей правой полусредней Лиги чемпионов

Европейская федерация гандбола (ЕГФ) начала выбор символической сборной женской Лиги чемпионов сезона – 2018/19. На первом этапе главные тренеры клубов, участвующих в главном еврокубке, путём голосования определили лучшую правую полусреднюю турнира.

По итогам опроса специалистов ею стала Анна Вяхирева из команды «Ростов-Дон». В текущем сезоне россиянка забросила в Лиге чемпионов 51 мяч. К сожалению, в плей-офф она на площадку не выйдет из-за травмы. В матче основного раунда с «Мецем» Вяхирева повредила локоть и выбыла до конца сезона, сообщает пресс-служба ФГР.

«Ростов-Дон» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с «Ференцварошем» 7 апреля в Венгрии и 13 апреля — в Ростове-на-Дону. Действующим победителем турнира является венгерский «Дьёр».