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Загитова: кажется, что Масару – живой человек, который превратился в собаку

Загитова: кажется, что Масару – живой человек, который превратился в собаку
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала об отношениях со своей собакой по кличке Масару.

«Для меня Масару — не просто собака. Масару очень чувствует моё настроение, всегда старается меня развеселить и успокоить. Начинаешь её гладить – стресс проходит, хочется улыбаться. Возвращаешься с тренировок, и Масару радостно несётся и прыгает на тебя. Однажды я не рассчитала, и она как прыгнет! И – на… Я уже на полу. После того случая стала её предупреждать: «Масару, спокойно!»

Очень рада, что Масару появилась в моей жизни. Она меня не просто понимает – чувствует. Она всегда внимательно слушает, когда мы разговариваем. И мне всё чаще кажется, что это не собака, а живой человек, который просто превратился в собаку.

Бабушка в восторге от Масару, хотя раньше говорила категорически – нет! А сейчас они любят друг друга. Иногда прихожу днём, ложусь отдыхать после тренировки, и Ириска (кошка. – Прим. «Чемпионата») забирается на меня, а Масару ложится рядом с диваном. И бабушка охраняет наше сонное царство, тихо сидит на кухне, не гремит. У нас тихий час», – приводит слова Загитовой пресс-служба ФФККР.

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