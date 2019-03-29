ОКР: не можем силовыми методами заставить Зубкова вернуть медали ОИ-2014

Олимпийский комитет России (ОКР) начал переговоры с новым президентом Федерации бобслея и скелетона России Еленой Аникиной по вопросу возвращения двух золотых медалей Олимпиады в Сочи бывшим главой федерации Александром Зубковым, дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил, сообщила глава правового управления ОКР Александра Бриллиантова.

«Мы стараемся решить этот вопрос, находясь в постоянном контакте с МОК. Так, на днях МОК в очередной раз обратился к нам с просьбой обеспечить возврат медалей. Мы прикладываем все усилия, делаем всё, что в наших полномочиях, обращаемся в федерации.

Что касается бобслея, то недавно в Федерации бобслея России прошли выборы, новым президентом избрана Елена Аникина. Мы стараемся через неё установить контакт с Зубковым, чтобы обеспечить возврат медалей. Но у нас нет исполнительного листа, мы не можем силовыми методами заставить его это сделать. Только убедить.

Тот же Зубков был в составе сборной в 2014 году, а сейчас у нас нет таких юридических механизмов, чтобы воздействовать на него. Поэтому на сегодня каких-либо перспектив гуманитарного разрешения этого вопроса мы не видим, и касается это не только Зубкова и бобслея, речь идет и о лёгкой, и о тяжёлой атлетике — с 2008 года у нас есть целый ряд спортсменов, которые обязаны вернуть свои медали", — приводит слова Бриллиантовой ТАСС.