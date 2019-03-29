Прокунин покинул пост старшего тренера женской сборной Украины по биатлону

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин прокомментировал решение покинуть пост наставника команды.

«Хочу сообщить, что с сегодняшнего дня я не являюсь старшим тренером женской сборной Украины. Тот формат работы, который был предложен федерацией, не устраивает меня, как тренера. Я хочу расти, развиваться, но в связи с тем, что многие спортсменки находятся на индивидуальной подготовке с личными тренерами, я не вижу возможности для самореализации. Поэтому я принял решение оставить эту должность, и дать возможность реализоваться в этой роли другим специалистам.



При этом хочу поблагодарить всех тренеров, которые со мной работали, всех девчонок и функционеров федерации. Отдельные слова благодарности президенту федерации Владимиру Михайловичу Брынзаку, поскольку я понимаю, что приглашение меня на эту должность было смелым шагом с его стороны, поскольку мой паспорт на протяжении всего периода работы очень многим не давал покоя. И в какой-то момент это всё равно должно было случиться.



Но я ухожу на хорошей волне. У нас есть медали чемпионата мира и Европы, и надеюсь, команда будет прогрессировать и дальше. Я ни в коем случае не сжигаю мосты и не говорю «прощай». Этот год обогатил меня, как тренера дополнительным опытом и я, в свою очередь попытался дать команде всё, что мог в этой ситуации. Спасибо всем за работу!» — приводит слова Прокунина biathlon.com.ua.