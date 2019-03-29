Брынзак: прекращение сотрудничества со сборной Украины — решение Прокунина

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал решение старшего тренера женской сборной Андрея Прокунина покинуть пост.

«Прекращение сотрудничества с нашей командой — решение Андрея Прокунина, к которому мы отнеслись с пониманием. На сегодняшнем тренерском совете обсуждали вопросы дальнейшей организации работы команды. И если по мужской уже есть определённость, то по женской сборной вопросы остаются до второй половины апреля.



Мы приняли решение больше доверять нашим специалистам и в тренерском штабе, и в сервис-группе. Поэтому будем постепенно уходить от практики приглашения иностранных специалистов. Но все кадровые вопросы ещё будут обсуждаться и утверждаться во время тренерского семинара, который пройдет в последней декаде апреля. Кто в этой ситуации формально будет главным — не главное, куда важнее сохранить команду, обеспечить дальнейший прогресс результатов у девчонок, проанализировав ошибки, допущенные в этом сезоне и не допуская их в будущем. А тренерам в любом случае необходимо будет находить общий язык. Уверен, нашей команде по силам решать самые серьёзные задачи», — приводит слова Брынзака biathlon.com.ua.