Васильев: не вижу смыла экспериментировать с Бьорндаленом за огромные деньги

Двукратный олимпийский чемпион, президента федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев высказал мнение о возможном приглашении восьмикратного олимпийского чемпиона, норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена в тренерский штаб сборной России.



«Поддерживаю ли я приглашение Бьорндалена? Сложно сказать. Ведь Бьорндален – спортсмен. Как тренера его никто не знает. Нужны очень серьезные финансовые возможности для его приглашения. И я не уверен, что у СБР есть те деньги, которые устроили бы Бьорндалена. Ну и главное, повторю, это полное отсутствие практической деятельности в качестве тренера. Одно дело быть великим спортсменом, другое – тренером. К сожалению, история часто преподносит нам неприятные сюрпризы – когда великий спортсмен оказывается никудышным тренером. Боюсь, как бы так не получилось. Я не вижу смыла экспериментировать с Бьорндаленом за огромные деньги.



Имидж? Как Бьеорндален поможет имиджу российского биатлона? Нужно сначала разобраться с базовыми вещами, а не прыгать по верхушкам. Надо централизовать подготовку и чётко прописать подготовку, начиная с юношеского возраста. Вот, что важно. А не то, что сейчас происходит. Тренеры выжимают из юношей все соки, чтобы заработать хорошую зарплату. И национальной команде достаются выжитые лимоны. Вот, с чем надо разбираться! С юношеским спортом, а не с основной командой. С ней и так всё понятно… Не надо быть большим специалистом, чтобы понимать, что нужно команде. Есть Хованцев – он во всём разберётся», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».

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