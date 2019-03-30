Губерниев: бесплатные тачки даются спортсменам только у нас

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о статусе спортсменов в России.



«Спортсмены у нас, в России, — люди привилегированные. Они достаточно много зарабатывают. К примеру, за победу на этапе Кубка мира по биатлону, кажется, вручают 15 тысяч евро призовых. Конечно, часть этой суммы уходит на налоги. Тем не менее у биатлонистов есть возможность зарабатывать в ходе успешных стартов. И для России это достаточно серьёзные деньги. Так что немало спортсменов сегодня чувствуют себя вполне неплохо, несмотря на трудную жизнь большинства наших сограждан. И ещё обижаются на критику.



Например, почему я обрушился на Максима Цветкова. А ведь он раньше здесь, в Тюмени, обгонял и Мартена Фуркада. И где это сейчас? Считаю, надо не обижаться на критику, а в первую очередь спрашивать с себя. Спортсмены, надо признать, не святые люди. И если у человека есть потенциал и желание преодолеть трудности, он сумеет это сделать.

Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас. В других странах такого нет. Даже знаменитый Бьорндален в ходе одной из бесед признавался, что норвежское правительство за завоёванные им медали Олимпийских игр и чемпионатов мира не дало ни копейки», — цитирует Губерниева «Тюменская арена».