Куклина: заранее пообещала тренеру, что выиграю гонку преследования

Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала победу в гонке преследования на чемпионате России. Второе место заняла Екатерина Мошкова, третье — Маргарита Васильева.

«Конечно, стрельба играет большую роль. Рада, что она мне удалась. Стрельба у меня вообще получается в течение всего сезона.

По приезде в Тюмень сразу сказала, что настроена бороться за победу. И своему тренеру из команды Ямала заранее обещала, что выиграю пасьют. Рада, что сумела сдержать слово. Мне хочется бегать, получаю удовольствие от того, что делаю.

Побегу ли всю программу чемпионата России? Поговорю ещё с тренером. Но хотелось бы бежать и масс-старт, и эстафету", — приводит слова Куклиной интернет-издание «Тюменская арена».