Новый биатлонный центр в Екатеринбурге назовут в честь Шипулина

Новый биатлонный центр в Екатеринбурге будет назван в честь олимпийского чемпиона Антона Шипулина. Это подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



«Это будет серьёзный комплекс, который серьезно проектируется, он будет и для лыж, там будет и игровая часть, там будет гостиница, техническое сопровождение видов спорта. Мы не претендуем на крупные соревнования. Главное, что в него будет доступ всем жителям Свердловской области», — цитирует Куйвашева Znak.com.



Свердловские власти рассчитывают разместить новый комплекс в районе 11-го км Московского тракта. Предполагается, что на площадке будут проводиться крупные международные соревнования, чемпионаты России, области и города. 12 апреля пройдут общественные обсуждения по выделению 51 гектара земли из лесного парка «Московский» под строительство центра.

Против строительства центра именно на этом участке выступает общество «Мемориал», которое говорит, что на этой территории могут быть захоронения после расстрелов «Большого террора».