Логинов одержал победу в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

На чемпионате России по биатлону прошла мужская гонка преследования на 12,5 км. Победу одержал Александр Логинов, который по итогам этого сезона стал вторым в общем зачёте Кубка мира.

Второе место в гонке преследования занял Вадим Филимонов, третье — Максим Буртасов. Четвёртым стал Евгений Гараничев.

Чемпионат России. Тюмень



Мужчины, гонка преследования



1. Александр Логинов – 32.10,8

2. Вадим Филимонов – +14,3

3. Максим Буртасов – +18,7

4. Евгений Гараничев – +42,6

5. Дмитрий Иванов – +51,4

6. Владимир Семаков – +56,5

7. Дмитрий Малышко – +1.14,1

8. Пётр Пащенко – +1.20,0

9. Матвей Елисеев – +1.29,3

10. Юрий Шопин – +1.33,1.

Напомним, в женской гонке преследования победу одержала Лариса Куклина.