Логинов одержал победу в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

На чемпионате России по биатлону прошла мужская гонка преследования на 12,5 км. Победу одержал Александр Логинов, который по итогам этого сезона стал вторым в общем зачёте Кубка мира.
Второе место в гонке преследования занял Вадим Филимонов, третье — Максим Буртасов. Четвёртым стал Евгений Гараничев.
Чемпионат России. Тюмень
Мужчины, гонка преследования
1. Александр Логинов – 32.10,8
2. Вадим Филимонов – +14,3
3. Максим Буртасов – +18,7
4. Евгений Гараничев – +42,6
5. Дмитрий Иванов – +51,4
6. Владимир Семаков – +56,5
7. Дмитрий Малышко – +1.14,1
8. Пётр Пащенко – +1.20,0
9. Матвей Елисеев – +1.29,3
10. Юрий Шопин – +1.33,1.
Напомним, в женской гонке преследования победу одержала Лариса Куклина.