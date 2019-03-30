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Логинов одержал победу в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

Логинов одержал победу в гонке преследования на чемпионате России по биатлону
Другие / Биатлон

На чемпионате России по биатлону прошла мужская гонка преследования на 12,5 км. Победу одержал Александр Логинов, который по итогам этого сезона стал вторым в общем зачёте Кубка мира.

Второе место в гонке преследования занял Вадим Филимонов, третье — Максим Буртасов. Четвёртым стал Евгений Гараничев.

Чемпионат России. Тюмень

Мужчины, гонка преследования

1. Александр Логинов – 32.10,8
2. Вадим Филимонов – +14,3
3. Максим Буртасов – +18,7
4. Евгений Гараничев – +42,6
5. Дмитрий Иванов – +51,4
6. Владимир Семаков – +56,5
7. Дмитрий Малышко – +1.14,1
8. Пётр Пащенко – +1.20,0
9. Матвей Елисеев – +1.29,3
10. Юрий Шопин – +1.33,1.

Напомним, в женской гонке преследования победу одержала Лариса Куклина.

Чемпионат России-2019. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
30 марта 2019 года, суббота. 12:15 МСК
1
Александр Логинов
Тюменская область
32:10.8
2
Вадим Филимонов
ХМАО-Югра
+14.3
3
Максим Буртасов
Новосибирская область
+18.7
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