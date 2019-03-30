Тюмень подаст заявку на проведение этапа Кубка мира по лыжным гонкам

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что тюменский центр «Жемчужина Сибири», где в данный момент проходит чемпионат России по биатлону, подаст заявку на проведение этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

«У Тюменской области богатый опыт организации спортивных праздников разного масштаба. Несмотря на то что у нас пока международных турниров не проводится, «Жемчужина Сибири» принимает не только биатлонные старты, но и соревнования по лыжным гонкам. Также здесь проводились состязания по велоспорту, спортивному ориентированию. И конечно же круглый год в этом центре проводят тренировочные сборы не только наши областные дружины, но сборные разных российских регионов и даже других стран.

Поэтому «Жемчужина Сибири» востребована, и, безусловно, вся её инфраструктура и наша команда специалистов готовы к проведению на самом высоком уровне любых соревнований. Мы будем подавать заявку на 2020 год на проведение биатлонной «Гонки чемпионов». И, по согласованию с Федерацией лыжных гонок России, подготовили письмо, подтверждающее, что регион готов принять этап Кубка мира в сезонах-2020/21 и 2021/22», — цитирует Моора «Тюменская арена».