Логинов: я давно прихрамываю, весь чемпионат мира бежал с травмой

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате России.
«Трассу организаторы сумели сохранить в очень хорошем состоянии. Четыре промаха мне, конечно, помешали. Но рад, что сумел выиграть. Решающей стала последняя стрельба, в которой я ошибок не допустил. Это позволило комфортно провести финишный круг.
Прихрамывал после финиша? Это у меня давно, я весь чемпионат мира бежал с травмой», – цитирует Логинова «Тюменская арена».
Чемпионат России. Тюмень
Мужчины, гонка преследования
1. Александр Логинов – 32.10,8
2. Вадим Филимонов – +14,3
3. Максим Буртасов – +18,7
4. Евгений Гараничев – +42,6
5. Дмитрий Иванов – +51,4
6. Владимир Семаков – +56,5
7. Дмитрий Малышко – +1.14,1
8. Пётр Пащенко – +1.20,0
9. Матвей Елисеев – +1.29,3
10. Юрий Шопин – +1.33,1.