Логинов: я давно прихрамываю, весь чемпионат мира бежал с травмой

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате России.



«Трассу организаторы сумели сохранить в очень хорошем состоянии. Четыре промаха мне, конечно, помешали. Но рад, что сумел выиграть. Решающей стала последняя стрельба, в которой я ошибок не допустил. Это позволило комфортно провести финишный круг.



Прихрамывал после финиша? Это у меня давно, я весь чемпионат мира бежал с травмой», – цитирует Логинова «Тюменская арена».

Чемпионат России. Тюмень



Мужчины, гонка преследования



1. Александр Логинов – 32.10,8

2. Вадим Филимонов – +14,3

3. Максим Буртасов – +18,7

4. Евгений Гараничев – +42,6

5. Дмитрий Иванов – +51,4

6. Владимир Семаков – +56,5

7. Дмитрий Малышко – +1.14,1

8. Пётр Пащенко – +1.20,0

9. Матвей Елисеев – +1.29,3

10. Юрий Шопин – +1.33,1.