Гараничев: доволен гонкой преследования процентов на 85

Биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал четвёртое место в гонке преследования на чемпионате России в Тюмени.

«Доволен гонкой на 85 процентов. Промахнулся на первом рубеже, потому что, видимо, недооценил ветреность на том щите, с которого закрывал мишени. Пристреливался на другом. Тренеры показали, куда ушёл промах, я сделал поправки и попал. Была обидная осечка на первой «стойке». Но на последнем рубеже я справился!

Второй промах – следствие погони? Не сказал бы. Немножко ветер гулял. Решил стрелять быстрее, потому что промежутками был штиль. В какой-то момент поторопился.

Трасса была хорошо готова. Бежалось легче, чем в спринте», — приводит слова Гараничева интернет-портал «Тюменская арена».